La partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 20ª giornata di Serie A, è stata programmata per martedì 16 gennaio. La scelta di giocare in un giorno di settimana anziché nel consueto weekend è motivata principalmente da considerazioni televisive e di visibilità. Nel fine settimana precedente, Sky ha già programmato tre partite: Monza-Inter, Lazio-Lecce e Atalanta-Frosinone.L'opzione del lunedì sera, che è un tradizionale slot televisivo, è stata assegnata ad Atalanta-Frosinone.Poiché il Sassuolo non è impegnato in nessuna partita nel weekend successivo (20-21 gennaio) e in considerazione degli impegni delle altre squadre, la soluzione ottimale è stata spostare la partita Juventus-Sassuolo al martedì sera. Questa programmazione consente di massimizzare l'audience televisiva e di ottimizzare la disposizione delle partite nel calendario.