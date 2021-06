Nella giornata di domani la Juventus incontrerà il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. Sarà il giorno zero nel quale partirà ufficialmente la trattativa, secondo Sky Sport. La richiesta è sempre di 40 milioni, la formula potrebbe essere un prestito, magari biennale, con obbligo di riscatto, e come abbiamo raccontato nei giorni scorsi il Sassuolo ha aperto alla possibilità di inserimento di contropartite: il profilo che piace di più è quello di Dragusin, classe 2002 che Pirlo aveva promosso in prima squadra nella scorsa stagione.