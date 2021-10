Una botta tremenda. Arrivata dopo l'illusione della rimonta. Ilsi fa grande quantoe come ilpoco prima: vince allo, lo fa per 2-1 dopo aver sbloccato il risultato con Frattesi e subito il pari di McKennie. Quando tutto sembrava spirare in direzione Juve, il contropiede e la corsa di Lopez a segnare una sconfitta pesantissima. Per il morale e per la classifica. E perché questa, proprio come aveva detto Allegri, era una partita da vincere. Senza 'se', senza 'ma'. Senza neanche patemi: accettabili perché la sorte non si comanda, ma perché così difficilmente rimediabile?