di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E' un lampo del giocatore forse più atteso degli ultimi due anni, in una Juve che certamente si fa aspettare per oltre settantacinque minuti. Mettiamola così, sul filosofico, su chi aspetta Godot Ronaldo (venendo accontentato solo sul finale) e invece trova Rambo Ramsey: quel che conta è che i bianconeri alla fine vincano, che lo facciano ancora, che portino a casa questo 3-1 sudato contro un Sassuolo di talento e combattivo, perciò coi segni della beffa.



Si esaltano i 'dimenticati', allo Stadium. Frabotta e Danilo, gli onesti mestieranti di una stagione che scambia i volti in copertina come fossero figurine. L'ultima immagine è tutta di Ramsey, della sua gioia, della terza partita quasi intera che ha sulle gambe. E' un bel vedere il sospiro di sollievo di Pirlo: un pareggio così - l'ennesimo - avrebbe tagliato le gambe in piena corsa scudetto. Nella gallery dedicata, le pagelle