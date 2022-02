Sarà Juve-Sassuolo questa sera all'Allianz Stadium, per i quarti di finale di Coppa Italia. Una prima volta per le due squadre nella competizione, ma ovviamente non in senso assoluto, visti gli ormai numerosi precedenti. Uno di questi risale proprio al 10 febbraio, nello specifico di tre anni fa. Allora bianconeri e neroverdi si affrontarono al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la quarta giornata del girone di ritorno di campionato. E fu trionfo juventino, con uno 0-3 finale firmato dai gol di Khedira, Ronaldo ed Emre Can. Sulla panchina della Vecchia Signora c'era Massimiliano Allegri, esattamente come oggi. Tre anni dopo, come finirà la sfida?