La Juventus continua a stringere per. La trattativa con il Sassuolo sta andando avanti a oltranza ma c'è sempre stato ottimismo fin dall'inizio. Le parti sono in contatto continuo, venerdì c'è stato l'ultimo incontro nel quale però la fumata bianca ancora non è arrivata. L'obiettivo di tutti è quello di chiudere la trattativa con esito positivo, per questo nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro Juve-Sassuolo per cercare un punto d'intesa.- L'ultima volta il Sassuolo ha abbassato le richieste, scendendo dai 40 milioni iniziali a 32 compresi, che corrisponde alla cifra messa sul piatto dalla Juve. Non c'è intesa sulla formula: la Juve ha dato l'ok al prestito annuale ma vorrebbe un pagamento dilazionato a differenza dei neroverdi che vorrebbero incassare qualcosa subito., Locatelli aspetta solo che i due club trovino un punto d'incontro per vestire la maglia bianconera. E stavolta, la Juve, è pronta ad affondare il colpo decisivo.