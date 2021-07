Nessun passo avanti per. Nell'incontro di oggi tra Juventus e Sassuolo non ci sono state né fumate bianche ma neanche avvicinamenti tra le parti in quella che è diventata l'operazione dell'estate bianconera. La Juve non va oltre i 30 milioni tra prestito e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions, il Sassuolo ne vuole almeno 40 togliendo la condizione dell'accesso in Champions e lasciando l'obbligo al di là degli obiettivi raggiunti da Allegri.