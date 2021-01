La Juventus continua la caccia alla quarta punta. A pochi giochi dalla fine del mercato - la chiusura è prevista per lunedì 1° febbraio - i bianconeri insistono per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa nella sua prima stagione di Serie A. I bianconeri stanno cercando di trovare la quadra giusta con l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: Paratici ha messo sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 22 milioni di euro, cifra che soddisfa i neroverdi che però vorrebbero inserire l'obbligo e con il diritto di riscatto. Per domani, secondo Rai Sport, è previsto un nuovo incontro tra le parti.