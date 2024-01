Sempre più Dusanche ha fatto segnare il suo nome nella storia recente della stagione della Juventus, contribuendo a un gol in quattro partite consecutive. Questo exploit, composto da tre reti e due assist, segna un ritorno al suo periodo di grande forma tra novembre e dicembre 2021, quando, con la maglia della Fiorentina, aveva registrato sei gol in altrettante partite. La sua abilità nel lasciare il segno nel tabellino, sia segnando personalmente che fornendo assist, dimostra la sua importanza crescente per la Juventus e conferma il suo status di talento in costante ascesa nel panorama calcistico italiano.