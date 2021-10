Maxime, match winner all'Allianz Stadium con il suo gol al 95', è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di. "Era una gara difficile, abbiamo fatto bene e abbiamo vinto, che era quello che mancava alla nostra squadra", le sue dichiarazioni nel post partita. "Gol contro le grandi? Ho molto rispetto per tutte le squadre in Italia, il livello è alto. Sono molto contento di essere qui. Quandoè andato via mi hanno fatto capire che sarei stato io a prendere le chiavi del gioco: è una cosa che mi piace. Mi trovo molto bene con, ha buone idee per far giocare la squadra. Siamo contenti, ci è servito un po' di tempo per capire le cose ma ora siamo messi bene".