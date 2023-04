Anni e anni di affari in comune, tra Juventus e Sassuolo. Da Richmond Boakye a Manuel Locatelli, di operazioni sul doppio asse, ce ne sono state una quindicina solo guardando al mondo in orbita prima squadra. E poi ce n'è un'altra in rampa di lancio, perché la Juve continua a guardare con grande attenzione al percorso del Sassuolo in ottica mercato: non è un mistero l'interessamento bianconero per Davide Frattesi, nel mirino ormai da tempo con dialoghi avviati sia con il suo entourage che con lo stesso club neroverde. “Ne partirà solo uno tra Berardi e Frattesi”, l'avvertimento di Carnevali negli scorsi giorni. Ma è proprio sul centrocampista che si sta concentrando la ressa, tutte le grandi d'Italia lo vogliono, la Juve continua a sfidare in particolare Inter e Roma, con il club giallorosso che detiene anche una ricca percentuale sulla futura rivendita che potrebbe fare la differenza. Intanto è arrivata anche la benedizione di Max Allegri, che proprio alla vigilia di Sassuolo-Juve ha svelato un retroscena antico di quando aveva scoperto dal vivo proprio Frattesi: “Mi ricordo quando andai a vederlo al Monza, partita di B, e dissi a Galliani: 'ma quello chi è? Questo ragazzotto che corre per il campo...' Si vedeva che aveva buone qualità”. Riepilogando, l'ultimo colpo sull'asse Juve-Sassuolo è stato Locatelli, il prossimo potrebbe essere Frattesi. Ma nel frattempo ce ne sono ben tre che sono sfumati sul più bello, quando la Juve aveva ormai messo le mani sui gioielli neroverdi.Quali? Scoprili in gallery