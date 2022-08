Si alza il sipario sulla stagione 2022/2023 della. Primo impegno ufficiale per la squadra diche questa sera sfida, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, il. Per la Vecchia Signora l'obiettivo è quello di partire con il piede giusto, non ripetere quanto fatto la stagione passata e non perdere terreno dalle grandi della Serie A che hanno già messo in banca i 3 punti.: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria; Vlahovic