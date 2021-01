La Juventus riceve all'Allianz Stadium il Sassuolo per chiudere questa domenica di Serie A (17^ giornata, ma 16^ partita della Juve in questo campionato) ma soprattutto per proseguire un'ottima apertura di 2021, caratterizzata dalle vittorie contro Udinese e Milan. A Torino arrivano i neroverdi di mister De Zerbi, allenatore che si sta consolidando nel calcio italiano e che lo stesso Andrea Pirlo ha dichiarato di prendere a modello (la curiosità è che i due sono coetanei, classe '79). Nel Sassuolo spicca l'assenza per infortunio di Berardi, mentre la Juve ha una difesa pressoché obbligata causa Covid.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Ronaldo, Dybala. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Morata. All. Pirlo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. A disp: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Boga, Lopez, Peluso, Raspadori, Toljan, Oddei, Schiappacasse​. All. De Zerbi.



JUVE-SASSUOLO, LA MOVIOLA LIVE

QUI DI SEGUITO LA DIRETTA DELLA PARTITA: