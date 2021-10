"Storica vittoria del Sassuolo all'Allianz Stadium. Nel primo tempo lezione di calcio di Dionisi ad Allegri, con gli ospiti che trovano il meritato vantaggio. Nella ripresa arriva il pari della Juventus, ma pure la beffa nel recupero. Seconda sconfitta casalinga per la Juve e campionato sempre più in salita."In questo modosintetizza su Twitter la debacle juventina di oggi, l'1-2 firmato da Frattesi e Lopez con in mezzo la capocciata illusoria di McKennie. Una gara che fa sprofondare Dybala & co. a -13 dalla vetta della Serie A.