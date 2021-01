Qualche dettaglio sul riscaldamento prepartita della Juventus. Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey hanno effettuato qualche allungo in disparte rispetto ai compagni. Entrambi sono giocatori fragili da preservare, Chiellini per l'età (sarà Demiral, sempre in vantaggio su di lui nei ballottaggi pre-Sassuolo, ad affiancare Bonucci stasera) mentre per quanto riguarda Ramsey, che era addirittura accreditato alla vigilia di poter giocare titolare oggi, i guai fisici l'hanno spesso accompagnato in carriera. Una notazione su Federico Bernardeschi: è entrato per ultimo sul terreno dell'Allianz Stadium. Una mera casualità o un segnale di mercato?