Udinese, Milan e... Sassuolo? La Juve ci spera, vuole mettere a segno la terza vittoria nelle prime tre partite del 2021 e ci proverà stasera (diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport HD, rispettivamente canale 202 e 251), quando all'Allianz Stadium arriverà la squadra di Roberto De Zerbi con Manuel Locatelli osservato speciale da Fabio Paratici e il suo staff. Quello con i neroverdi - al momento - è un vero e proprio scontro diretto per l'Europa, con la Juve al quinto posto a 30 punti e il Sassuolo sesto a una sola lunghezza di distanza. L'obiettivo di Pirlo però è quello di tornare lì in alto, continuare la scalata verso il Milan oggi a +10 sui bianconeri. E il prossimo step è stasera, contro il Sassuolo di quel De Zerbi che Pirlo aveva studiato come modello per fare bene in panchina.



Sono quattro gli indisponibili dell'allenatore bianconero, quattro titolari senza tre dei quali però la squadra è riuscita comunque a vincere a San Siro: gli assenti sono Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, positivi al Covid, e Morata ancora alle prese con problemi muscolari. La Juve scenderà in campo con un 4-4-2, con qualche novità rispetto alla vittoria di San Siro nell'ultima giornata.



Sfoglia la gallery per vedere le probabili formazioni di Juve-Sassuolo