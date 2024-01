Juve-Sassuolo: quando e a che ora si gioca?



Dove vedere la partita?

Juve-Sassuolo: le probabili formazioni

Questa sera torna OR LIVE: siamo in diretta nel post partita, dalle 23, con Marcello Chirico e Antonio Romano. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo: raccontiamo Juve-Sassuolo.

Laaffronta ilin un turno cruciale per rispondere all'Inter, che ha consolidato la sua posizione in vetta alla Serie A sconfiggendo il Monza. Questo interessante scontro si terrà eccezionalmente di martedì , chiudendo la ventesima giornata del campionato italiano di calcio.La squadra bianconera arriva da una doppia vittoria in Serie A e Coppa Italia: il team di Massimilianoha trionfato per 1-2 contro la Salernitana all'Arechi e per 4-0 contro il Frosinone allo Stadium. Nel recente turno, ilha conquistato una vittoria contro la Fiorentina grazie alla rete di Andrea Pinamonti, portando gioia alla squadra neroverde.Il match Juventus-Frosinone è in programma martedì 16 gennaio 2024, alle ore 20:45.Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile su diverse piattaforme, tra cui smart TV, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Diversi i ballottaggi aperti per Massimilianoche dovrà fare a meno die deve fare i conti connon al meglio.