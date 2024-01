Juve-Sassuolo, le probabili formazioni

Juve-Sassuolo, dove vederla in streaming e in tv

La 20esima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo tra Juventus e Sassuolo, in programma martedì all'Allianz Stadium alle 20:45. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti come Weston Mckennie e Federico Gatti, entrambi squalificati. A meno di sorprese però, ci saranno tra i convocati Federico Chiesa e Adrien Rabiot.JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.Il match tra Juve e Sassuolo, in programma martedì 16 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45, sarà visibile su Dazn.