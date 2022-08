Sarà un Ferragosto bollente per la Juventus. Dopo l’ultima batosta in precampionato patita contro l’Atletico Madrid, e contro l’ex Alvaro Morata, la Vecchia Signora ha bisogno di cominciare la Serie A con il piede giusto. Dall’altra parte si troverà il Sassuolo di Dionisi, orfano di Scamacca ma con l’uruguaiano Augustin Alvarez pronto a prenderne l’eredità. A dare fiducia ai neroverdi è il precedente dello scorso ottobre: all’Allianz Stadium il gol al 90’ di Maxime Lopez, lunedì squalificato, iscrisse il Sassuolo nella lista delle poche squadre ad aver espugnato l’impianto della Juventus.Attacchi affamati o difese bloccate? I bookmakers danno una vittoria della Juventus a 1.45, con successo del Sassuolo a 6.15. Il pareggio, che non esce dalla stagione 2019-2020, è quotato da Betclic a 4.80, rispetto al 4.75 di SNAI e Sisal. Attenzione particolare agli attacchi delle due compagini, perché le sfide tra torinesi ed emiliani non vanno sotto i tre gol a partita dal gennaio 2017. L’Over 2.5 è dato da Betclic a 1.49, mentre in caso di partita più bloccata da non sottovalutare la quota per l’Under 1.5 a 4.63.