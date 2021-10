La Juventus perde in casa contro il Sassuolo e crolla. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:5.5 Fatica sulla velocità, in difficoltà anche in fase di costruzione del gioco.5 Protagonista in negativo sui due gol emiliani: prima si fa prendere in velocità dall’appoggio di Defrel per Frattesi, quindi è molle su Berardi quando l’attaccante ospite indovina la girata che pesca Lopez.Dal Corriere dello Sport:Non è il vero Bonucci in tutte e due le fasi del gioco.Frattesi entra dentro l’area dalla sua parte, per il resto se la cava.Dalla Gazzetta dello Sport:Deve sforzarsi di entrare più nel gioco e nella regia, visto che davanti ce n'è poca. Limitarsi alla difesa non basta. Ancora imprecisione in impostazione.Un passo avanti e uno indietro. Sembra aver riacquistato personalità, ma poi sul gol di Frattesi anche lui sta a guardare. Colpe collettive e individuali.