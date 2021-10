Un tonfo tremendo. Sembrava che la Juve potesse rimontare e invece... è il Sassuolo ad uscire dallo Stadium con tre punti. Come l'Empoli di recente e come il Benevento lo scorso anno: 2-1 dopo aver sbloccato il risultato con Frattesi e subito il pari di McKennie, con il gol decisivo segnato da Lopez in contropiede. Una sconfitta pesantissima. Per il morale e per la classifica. Con tanti, tantissimi bocciati.



Juve-Sassuolo, le pagelle dei giornali: Rabiot e Alex Sandro i peggiori, che tonfo Morata! De Ligt-Bonucci: bocciati!

