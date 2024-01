Juve-Sassuolo, le pagelle

In gallery le pagelle dei principali giornali.

Sono undici vittorie nelle ultime 13 partite con il 3-0 rifilato dalla Juve ai danni del Sassuolo, unica squadra ad aver battuto i bianconeri in questa stagione. Nella notte dell'Allianz Stadium, ci ha pensato Dusan Vlahovic con una doppietta da capogiro. L'attaccante serbo si prende ovviamente i voti più alti, anche se non è l'unico a brillare in casa Juve.(nostri voti).Ha funzionato praticamente tutto nella squadra di Allegri, dalla difesa, con Bremer in prima fila, fino a chi è entrato dalla panchina. Promosso nuovamente Kenan Yildiz, nonostante non abbia trovato la rete mentre gli esterni, soprattutto Kostic e Weah quando è entrato, non convincono tutti e dividono nei voti.