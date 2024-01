Dusan Vlahovic. E poi Federico Chiesa.. Che vita era, quella dell'andata? Quella degli alti e bassi, delle difficoltà, del non sentirsi una grande squadra? Era una vita senza DV9, ecco che vita era.La Juve è cambiata ed è oggi questa qui, quella che si palesa nuovamente in uno Stadium da sei gol in una settimana: sognare non è solo lecito, va oltre il necessario e si fa presto obbligatorio. Davanti a 40mila persone, persino in un martedì di metà gennaio contro una squadra che lotta per non retrocedere, il sogno resta vivissimo e non si fa neanche per un istante illusione. Ci pensa l'attaccante da 80 milioni, stasera con la testa altissima. Rifinisce il giocatore che ha cambiato il peso offensivo di questo gruppo.