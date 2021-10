La Juventus perde in casa contro l'Empoli: 2-1 al 95'. Un ko duro, in cui c'è stato anche qualche episodio arbitrale da rivedere. Ecco la moviola dei principali quotidiani sportivi:Tuttosport: 'McKennie parte dietro, regolare il gol dell’1-1.Al 20’ un tiro di Rabiot incoccia sul braccio sinistro di Frattesi, che però è totalmente aderente al corpo: Sacchi lascia giustamente correre. Al 30’ l’arbitro fischia un fallo a McKennie che ruba palla a Rogerio sulla linea di fondo: decisione dubbia, specialmente a paragone con con un precedente contatto fuori area (in posizione laterale) di Ayhan su Dybala lasciato correre. Nel secondo tempo dubbia l’ammonizione al 18’ a Cuadrado, che in scivolata cerca di rubare palla a Defrel fuori area del Sassuolo: il fallo ci sta, il colombiano prende un po’ tutto, il giallo meno visto che l’intervento non sembra pericoloso e l’intenzione era raggiungere la palla. Al 29’ Kaio Jorge chiede una punizione fuori area per una spinta di Ayhan, che c’è ma è veniale. SItuazione al limite: Sacchi lascia correre e ci sta, così come non sarebbe stato scandaloso il fischio. Regolare la posizione di McKennie quando firma il momentaneo 1-1: parte alle spalle di Ferrari'.