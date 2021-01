Pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus-Sassuolo, posticipo della 17a giornata di campionato. Andrea Pirlo lancia Demiral al centro della difesa vicino a Bonucci, a sinistra c'è Frabotta al posto di Alex Sandro positivo al Covid. Out Kulusevski, sulle fasce Chiesa e McKennie. Davanti insieme a Ronaldo confermato Dybala. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Ronaldo, Dybala. All. Pirlo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi.