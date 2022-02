Mancano ormai pochi minuti al fischio di inizio tra Juventus e Sassuolo, dove in ballo ci sarà l'accesso alle semifinali della Coppa Italia. La vincente tra bianconeri e neroverdi andrà a sfidare chi avrà la meglio nell'altro confronto tra Fiorentina e Atalanta che si sta avviando verso la conclusione in questi minuti. Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali e Allegri a sorpresa ha riconfermato Dusan Vlahovic dal primo minuto, preferendolo a Moise Kean che, alla vigilia era dato per titolare certo. Di seguito la formazione ufficiale dei bianconeri che, ritrovano anche Mattia Perin tra i pali.



JUVENTUS (433): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Dybala, Vlahovic



SASSUOLO (4231):Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca