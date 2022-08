Mancano poco più di ventiquattro ore all'esordio della Juventus in Serie A. Prima volta casalinga per i bianconeri che domani sera alle 20.45 affronteranno all'Allianz Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi. Emergenza infortuni per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare come noto a Paul Pogba, Marley Akè, Arthur, Szczesny, Chiesa e Kaio Jorge. Sarà della gara però il centrocampista americano Weston McKennie. Nel video che segue un riassunto di tre minuti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri gentilmente concesso dalla Juventus, in seguito il commento del nostro inviato Cristiano Corbo sulla gara di domani e la probabile formazione.