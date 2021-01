E' quasi un anno, ormai, che il Covid sta condizionando il mondo del calcio. Tra le novità c'è la regola del numero delle sostituzioni, aumentate da tre a cinque. Ogni allenatore ha la possibilità di effettuare cinque cambi nel corso della partita, ma ha solo tre slot a disposizione nei 90' per farlo. Nella gara tra Juventus e Sassuolo Pirlo ne ha già usati due sostituendo prima McKennie e poi Dybala in due momenti diversi del primo tempo, e ora ne ha uno solo a disposizione per la ripresa. L'allenatore ha fatto il cambio Bentancur-Rabiot durante l'intervallo - che non è considerato tra i tre slot - proprio per non sprecare l'ultima possibilità di fare sostituzioni.