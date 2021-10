La Juventus perde in casa contro il Sassuolo e crolla. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Venerdì si è negativizzato, Allegri lo butta in campo cinque giorni dopo e non pare una buona idea. Il francese fatica nel confronto con la velocità altrui, senza avere in Alex Sandro una spalla adatta. Entrambi sono alle origini del gol di Frattesi, quando Muldur si organizza senza contrapposizione.Dal Corriere dello Sport:Una delusione, non vive mai dentro la partita.Dalla Gazzetta dello Sport:Il discorso di Locatelli vale anche per lui: non è Pogba, ma usarlo in questo doppio ruolo lo confonde. Avrebbe bisogno di semplicità per la sua anarchia.