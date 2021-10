La Juventus perde in casa contro il Sassuolo e crolla. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Una serata da dimenticare: non soltanto è impalpabile sottoporta, ma fatica nell’aiutare la squadra a salire, controllando male i palloni (e distribuendoli peggio) e soffrendo la fisicità altrui.Per sbattersi, si sbatte: lotta, chiama palla, si butta con coraggio, cercando anche una rovesciata spettacolare. Quando entra lo Stadium lo saluta con un boato, attenzione a non caricarlo oltremodo di responsabilità.Dal Corriere dello Sport:Lavora tanto, ma non regala sussulti.Sempre brillante.Dalla Gazzetta dello Sport:Un altro degli inspiegabili crolli juventini di stagione. Morata è un fantasma. Non fa il centravanti e la seconda punta, non fa pressing, non dribbla, non aiuta. Come giocare senza centravanti. E si sente.Sicuramente meglio di Morata: si muove, lotta, tenta la rovesciata ronaldiana. Di più non gli si può chiedere, in una "squadra" farebbe figura, ma la "squadra"...