La Juventus perde in casa contro il Sassuolo e crolla. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Centra il palo al 37’ pt, Consigli gli nega il gol su incursione in area al 14’ st (come aveva fatto nel pt su Morata, servito dalla Joya), calcia la punizione che imbecca la testa di McKennie, quando parte palla al piede offre solo preoccupazioni al Sassuolo. Lotta fino all’ultimo, ma con i suoi c’è poco dialogo.Dal Corriere dello Sport:Gli lasci un centimetro e colpisce un palo con Consigli battuto, pennella la punizione dalla quale nasce il gol di McKennieDalla Gazzetta dello Sport:Spiace vedere il miglior Dybala nella Juve più insulsa. Trascina, colpisce il palo, dà l'assist dell'1-1, si comporta da leader. Ma non ha uno con cui dialogare. Forse Arthur, meglio che niente.