È stato il signor Marinelli, alle 21, a fischiare l’inizio del quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo vinta dai bianconeri per 2-1 grazie alla prodezza di Dusan Vlahovic nel finale e alla rete di Paulo Dybala dopo appena tre minuti di gioco a cui ha provato a rispondere Traorè. Di seguito, la diretta di tutti gli episodi arbitrali del match.



La squadra arbitrale

Juventus-Sassuolo giovedì 10/02 ore 21.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Paganessi – Rocca

Iv ufficiale: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Lo Cicero



Segui la moviola in diretta su ilBianconero.com:



FINE DEL MATCH



82' - Un check del VAR per un possibile tocco di mano di un giocatore del Sassuolo in area di rigore, tutto regolare



66' - Ammonito Henrique in seguito ad un fallo sull'ex Sassuolo Manuel Locatelli



57' - Ammonito Hamed Junior Traorè dopo un fallo ai danni di Paulo Dybala



INTERVALLO



45' - Dybala cade a terra nell'area del Sassuolo ma non sembrano esserci gli estremi per assegnare il calcio di rigore e l'arbitro lascia correre



1' - Via al match!