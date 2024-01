Juventus e Sassuolo chiudono quella che è la prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A, con i bianconeri che hanno l'imperativo di vincere se voglioni continuare a credere nel sogno scudetto. Il match è diretto dal signor Piccinini di Forlì, che verrà coadiuvato dai suoi assistenti Zingarelli e Margani. Come quarto uomo è stato scelto Bonacina, mentre in sala VAR c'è la coppia Di Paolo-Meraviglia.ARBITRO - PiccininiASSISTENTI - Zingarelli / MarganiQUARTO UOMO - BonacinaVAR - Di PaoloAVAR - Meraviglia93' - Termina il match con il punteggio di 3-0 per la Juve.90' - Assegnati 3 minuti di recupero.62' - Ammonito anche Ferrari.47' - Yildiz entra in area di rigore e punta l'avversario, nel contrasto cade a terra ma per l'arbitro è tutto regolare, nonostante le timide proteste dell'attaccante turco.- SECONDO TEMPO46 - FINE PRIMO TEMPO45' - Assegnato un minuto di recupero.41' - La prima ammonizione del match è per il neroverder Erlic a causa di un fallo commesso ai danni di Yildiz.18' - Cintura di un difensore del Sassuolo ai danni di Rabiot a pochi metri dall'area di rigore, che però non viene fischiata dal direttore di gara Piccinini, generando le proteste del francese.13' - Proteste di Kostic per un fallo non chiamato dall'arbitro nei suoi confronti1' - Fischio di inizio