Dopo il polverone arbitrale scatenato da Orsato e Mariani (e il Var Guida) stasera il direttore di gara designato per Juventus-Sassuolo all'Allianz Stadium, match valido per la 10^ giornata di Serie A, è Juan Lucca Sacchi. Il fischietto marchigiano, che ha arbitrato due volte la Juve la scorsa stagione, è coadiuvato dai guardalinee Matteo Bottegoni e Marcello Rossi e dal quarto uomo Matteo Marcenaro. Oltre che, naturalmente, dal Var Davide Ghersini e Antonio Giua.

Qui di seguito vi raccontiamo in tempo reale tutti gli episodi arbitrali di Juve-Sassuolo:

45' - Primo tempo all'insegna dell'agonismo leale. Giusta l'unica ammonizione per Defrel, forse manca un cartellino per Alex Sandro che ha un po' sofferto un ispirato Berardi.



30' - Partita corretta, primo cartellino giallo della partita per Defrel: trattenuta su Alex Sandro che stava superando il centrocampo palla al piede