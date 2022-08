Juventus e Sassuolo sono pronte a scendere in campo in quella che sarà la prima sfida del campionato per le due squadre. Scelte forzate per Massimiliano Allegri che, deve rinunciare ancora a Paul Pogba, Federico Chiesa e Szczesny. L'incontro è diretto da Rapuano, con gli assistenti che sono invece Di Gioia e Di Vuolo. Al VAR troviamo Guida e Muto, con Giua assegnato come quarto uomo. Di seguito le formazioni delle due squadre e la moviola live del match.Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All: AllegriSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorsvedt; Berardi, Kyriakopulos, Defrel. All: Dionisi.40+5 - Arriva ora il duplice fischio di Rapuano, con la prima frazione di gara che termina sul 2-0 per i bianconeri.41 - In maniera analoga all'occasione precedente accaduta ad Alex Sandro, Ferrari abbatte allo stesso modo Dusan Vlahovic. Questa volta però non ci sono dubbi e il rigore viene assegnato, trasformato poi da Dusan Vlahovic.16' - Il primo giallo del match è per l'ex della gara Manuel Locatelli, entrato in maniera scomposta sull'avversario.2' - Si infiamma subito il match. Muldur stende in area Alex Sandro che cade a terra e si procura un presunto calcio di rigore. Il VAR però non interviene e lascia proseguire.1' - Inizia il match in questo istante.