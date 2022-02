Juventus-Sassuolo dal punto di vista arbitrale è parsa una partita semplice. Ritmi di gioco elevati ma nessuna occasione dubbia. Dusan Vlahovic è stato abbattuto da Gianluca Pegolo ma la posizione del numero 7 bianconero è oltre la linea dei difensori neroverdi quindi è in fuorigioco. La moviola secondo i principali quotidiani italiani:



TUTTOSPORT - Sullo scadere del primo tempo c'è un contatto in area di rigore tra Paulo Dybala e Lopez. Il numero 10 cade a terra ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 56’ ci sarebbe rigore per una trattenuta di Ferrari su Vlahovic ma il numero 7 è in fuorigioco. È netto il pestone di Rabiot su Muldur non sanzionato mentre non si capisce bene la dinamica del contatto tra Scamacca e Bonucci.



CORRIERE DELLO SPORT - Pegolo esce a valanga su Dusan Vlahovic, era rigore ma il numero 7 era in fuorigioco, bravo l'assistente a segnalarlo. Poco prima, situazione simile, anche se la tirata sul braccio destro di Ferrari del serbo è poca roba. Allo scadere del primo tempo Dybala a terra dopo un contatto con Ferrari ma Dybala è già sbilanciato e si sta allungando verso il pallone quando arriva il contatto con il braccio contro Maxime Lopez, mentre Ayhan che interviene un attimo dopo non lo tocca.



GAZZETTA DELLO SPORT - Partita facile, Dybala contrastato da Maxime Lopez in modo energico ma non falloso. Giusto non assegnare rigore sul contatto tra Vlahovic e Ferrari perché il serbo è in fuorigioco. Giuste le ammonizioni di Traorè ed Henrique. Al 47’ Bonucci a terra dopo un colpo di Scamacca: involontario, entrambi stavano cercando di prendere posizione. Giusto non sanzionarlo.