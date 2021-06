A tutto Manuel Locatelli. L’incontro tenutosi in settimana tra Juventus e Sassuolo ha avviato ufficialmente la trattativa per il centrocampista neroverde, con l’offerta dei bianconeri che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più una contropartita tecnica, come Radu Dragusin. Settimana prossima si terrà un nuovo summit tra le parti per approfondire i dettagli dell’operazione e discuterne i nodi: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Cherubini e Carnevali si rivedranno a metà della prossima settimana.