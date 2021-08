La Juventus insiste per Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro col Sassuolo con i bianconeri che preparano una nuova offerta e sono pronti a giocarsi una carta a sorpresa: i dirigenti infatti stanno pensando di inserire nell'affare, centrocampista classe 2001 dell'Under 23 che si sta mettendo particolarmente in evidenza in questo precampionato anche grazie al gran gol segnato contro il Monza.