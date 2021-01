Nel Sassuolo che domani affronterà la Juventus allo Stadium non ci sarà Domenico Berardi: continua la maledizione dell'attaccante, che ha giocato solo 8 partite su 15 contro i bianconeri. Per un giocatore che non ci sarà, ce n'è un altro che è la vera e propria bestia nera della squadra di Andrea Pirlo: la difesa dovrà stare attenta a Ciccio Caputo, che contro la Juve ha preso parte a cinque gol in campionato, totalizzando tre reti e due assist. Contro nessun'altra squadra, in nessun'altra competizione, ha fatto meglio.