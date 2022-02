Le parole di Kyriakopoulos al sito greco Sport24: "La squadra non era mai stata nei quarti di finale di coppa. Abbiamo detto prima della partita che per noi era molto importante battere il Cagliari e passare alla fase successiva. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta e abbiamo anche segnato presto. La squadra ha giocato abbastanza bene, ha mantenuto il risultato, quindi siamo molto contenti di giocare contro la Juventus. Non ci spaventa affrontare un avversario del genere. Abbiamo imparato a giocare contro le grandi squadre. Soprattutto negli ultimi 2-3 anni li affrontiamo senza paura. La squadra ha ottenuto grandissime vittorie contro Juventus e Milan. Sono squadre di cui non aver paura, le hai battute. Vivo per questi confronti. I nostri problemi sono più contro squadre vicine alla stessa situazione di classifica".