Siamo alla vigilia del match di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo, dove in palio ci sarà l'accesso alle semifinali contro la vincente che emergerà tra Fiorentina e Atalanta. Ancora dei dubbi di formazione per Max Allegri, che a sorpresa potrebbe apportare delle grandi novità in attacco, come da lui dichiarato nella conferenza stampa di oggi. Dovrebbe esserci infatti la possibilità di vedere in campo dal primo minuto il brasiliano Kaio Jorge, e a farne le spese sarà quasi sicuramente niente di meno che Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha inevitabilmente generato un clima di euforismo e di competizione all'interno di tutto l'ambiente e questo potrebbe giovare anche sulla condizione mentale di quei giocatori che non sono ancora riusciti a sbloccarsi e a lasciare il segno nel club.



IL RETROSCENA - Ecco perche è giusto e doveroso concedere questa grande occasione all'ex baby talento del Santos che, ora scalpita per dimostrare di essere all'altezza e per tentare di far capire anche ai più scettici, la motivazione per il quale è stato comprato. Ma soprattutto, per far comprendere anche la forte posizione dell'allenatore livornese nel volerlo confermare durante la sessione di gennaio. A proposito, lo stesso Max Allegri ha svelato un curioso e particolare retroscena di mercato avvenuto con Kaio Jorge e che, vedrebbe coinvolti proprio i neroverdi: 'Kaio Jorge aveva la possibilità di andare a giocare con il Sassuolo, ma ha scelto di rimanere. E’ un centravanti, un ragazzo giovane e domani giocherà, deciderò se dall’inizio o a gara in corso. Tutti alla Juve siamo contenti di lui'. Adesso però, è arrivato anche il momento di rendere felici tutti i tifosi juventini, più di quanto lo siano già ora, semmai ce ne fosse ancora bisogno.