Juventus-Sassuolo in programma domani sera allo Stadium, è anche la partita che precede il big match contro l'Inter. Occhi puntati in particolare sul brasiliano Danilo, che con un giallo contro la squadra di Roberto De Zerbi salterebbe la gara con i nerazzurri per squalifica. Il difensore è in diffida, e se dovesse saltare la sfida con l'Inter sarebbe un problema perché Andrea Pirlo è già in emergenza con i terzini perché Alex Sandro e Juan Cuadrado sono risultati positivi al Covid. L'altro diffidato è Adrien Rabiot.