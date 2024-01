Juve-Sassuolo: la lista dei convocati di Allegri

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Sassuolo, in scena all'Allianz Stadium alle 20.45. Tre le assenze nei bianconeri: Gatti e McKennie per squalifica, Kean per infortunio. Out anche il lungodegente De Sciglio. Tornano, invece, Chiesa e Rabiot, seconda convocazione consecutiva, dopo quella in Coppa Italia per il 2004 Hasa.PORTIERISzczesnyPinsoglioPerinDIFENSORIBremerDaniloAlex SandroRuganiCambiasoCENTROCAMPISTILocatelliKosticMirettiWeahRabiotNicolussiNongeHasaATTACCANTIChiesaVlahovicMilikYildizIling Jr.