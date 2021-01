C’è una sorpresa nei convocati di Andrea Pirlo per la sfida di questa sera tra, ovvero la presenza diMoata. Pirlo lo aveva anticipato ieri in conferenza stampa, la rifinitura di questa mattina ha dato riscontri positivi e lo spagnolo ha strappato una convocazione dopo le recenti assenze per infortunio., positivi al Covid-19. Ecco la lista completa dei convocati:: Szczesny, Pinsoglio, Buffon: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski: Ronaldo, Morata, Dybala