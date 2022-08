C'è McKennie, c'è anche Locatelli. Non ci sono però 7 giocatori per la prima partita stagionale contro il Sassuolo: la Juve dovrà fare a meno di Pogba, Chiesa, Szczesny, Kaio Jorge, Aké e Arthur per infortunio. In più, Kean e Rabiot squalificati e dunque impossibilitati a giocare.2 De Sciglio3 Bremer5 Locatelli6 Danilo8 McKennie9 Vlahović11 Cuadrado12 Alex Sandro13 Rovella15 Gatti17 Kostić19 Bonucci20 Miretti22 Di Maria23 Pinsoglio24 Rugani28 Zakaria30 Soulé36 Perin40 Da Graca41 Garofani44 Fagioli