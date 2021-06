La trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli è entrata nel vivo. Dopo l'incontro della settimana scorsa, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra le parti per provare a mettere in piedi l'affare. I bianconeri sono forti del sì del giocatore, che vuole fare uno step successivo nella sua carriera e ha già trovato l'accordo per l'ingaggio su una base di cinque anni a più di 3 milioni netti a stagione. Il nome di Locatelli è il primo sulla lista degli obiettivi di Allegri e per questo i dirigenti della Juve vanno avanti a testa bassa nonostante l'interesse di top club come Arsenal e Borussia Dortmund.



INVESTIMENTO - Il Sassuolo da parte sua ha aperto al presito con obbligo di riscatto che però dovrà essere annuale e non andare oltre. Questo vuol dire che, come analizza Calciomercato.com, la Juventus nell'estate 2022 dovrà investire cifre importanti per prendere a titolo definitivo Locatelli (circa 40 milioni, è quella la richiesta del Sassuolo) e Federico Chiesa (altri 40 più 10 di bonus).



CONTROPARTITE - C'è l'ok da parte di neroverdi all'inserimento di contropartite tecniche per abbassare la spesa cash, a patto però che non vengano date delle super valutazioni ai giocatori da inserire nell'affare; i nomi che la Juve è disposta a mettere sul piatto, oltre a quello di Dragusin, sono quelli di Fagioli e Correia. I club continuano a trattare e tra qualche giorno si incontreranno di nuovo, da tutte le parti coinvolte c'è ottimismo per chiudere la trattativa e portare Manuel Locatelli alla Juve.