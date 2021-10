Mutismo totale. Questo è quanto si evince facendosi un giro sui profili social dei giocatori della Juventus dopo la sconfitta casalinga per 2-1 patita col Sassuolo. Quell'Instagram che normalmente brulica di post dei protagonisti della Juve dopo le partite, per commentare, lanciare un messaggio, o anche solo pubblicare una foto e un'emoji... stasera si chiude in un profondo silenzio.Questo è il momento delle riflessioni e di raccogliersi per dare finalmente un vero assalto alla stagione.