La Juventus non vuole perdere tempo per Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 è l'uomo-copertina dell'Italia che ha vinto 3-0 con la Svizzera qualificandosi agli ottavi dell'Europeo: due gol per il futuro, e gli occhi dei top club puntati su di lui. La Juve è la prima squadra che l'ha puntato, da anni, e secondo La Gazzetta dello Sport la prossima settimana incontrerà il Sassuolo per fare il punto su una possibile trattativa.