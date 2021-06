Nessun contatto tra la Juventus e Locatelli, obiettivo numero uno per il centrocampo di Allegri ma non è stata ancora avviata una trattativa. La valutazione attuale del giocatore è di 40 milioni di euro, ma potrebbe anche aumentare se il centrocampista classe '98 dovesse fare un Europeo da protagonista. Le parti si incontreranno soltanto una volta finita la competizione, quando poi arriverà il momento di sedersi a tavolino per trattare il futuro di Locatelli.