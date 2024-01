Mancano pochi minuti al triplice fischio della sfida tra Juventus e Sassuolo, con i bianconeri che stanno conducendo per 3-0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Federico Chiesa, che è subentrato nella ripresa al posto di Yildiz. Ma oltre al ritorno al gol della coppia d'attacco bianconera, c'è da annotare anche la bordata di fischi che l'Allianz Stadium ha riservato ad un suo giocatore. Il riferimento va al brasiliano Alex Sandro, che ha fatto il suo ingresso in campo al minuto numero 87 al posto di un ottimo Cambiaso, con i tifosi bianconeri che non hanno gradito la decisione di Allegri.